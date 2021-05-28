10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

HUZUR OPERASYONU'NDA 26 KİŞİ YAKALANDI

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Huzur Operasyonu düzenledi. Silahla ve bıçakla kasten yaralamak, işyeri, oto ve ikamet kurşunlamak, alıkoymak sureti ile kişilerin hürriyetlerini kısıtlama ve tehdit, uyuşturucu madde kullanmak gibi suçlardan aranan 26 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNA SALDIRI

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir öğrenci yurduna saldırı düzenlendi. Molotof kokteyli, havai fişek ve taşlarla yapılan saldırı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

TRAMVAYLA NOSTALJİK YOLCULUK BAŞLADI Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin yeni cazibe merkezi haline getirilen Cumhuriyet Caddesi'nde projelendirilen nostaljik tramvay, seferleri başladı.

Projeyle Cumhuriyet Caddesi'nin Taksim İstiklal Caddesi haline getirilmesi planlanıyor.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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