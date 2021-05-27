10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN MUĞLA MİTİNGİNDE

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran seçimleri öncesi partisinin Muğla'da düzenlediği mitingine katıldı.

Başbakan Erdoğan yaptığı konuşmada Muğlalılara Büyükşehir müjdesi verdi. Erdoğan Muğla'da turizmin, tarımın, ve yer altı zenginliklerinin daha da artacağını söyledi.

GÜN SAZAK KABRİ BAŞINDA ANILDI

27 Mayıs 1980 tarihinde menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak, ölümünün 31. yıldönümünde Eskişehir'in Mihallıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde kabri başında anıldı.

MURADİYE İLÇE MERKEZİ CAMİSİZ KALDI

Van'ın Muradiye ilçesindeki Merkez Camii, 1976 yılında meydana gelen depremden sonra vatandaşlar tarafından plansız projesiz yapılan ve kullanışlı olmayan cami, yenisinin yaptırılması için ilçe halkının onayı ile yıktırılmaya başlandı. Camisiz kalan cemaat yeni cami yapılıncaya kadar çevresi briket duvarla çevrilen ve üzerine branda ile örtülen dar bir alanda ibadetlerini yapmaya çalıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı