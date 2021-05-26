10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AKSARAY'DA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Aksaray'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Başbakan Erdoğan 12 Haziran'da sandıklara gidecek olan halka "yeni bir anayasaya var mıyız" diye sordu…

BİNALİ YILDIRIM ODA BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Ulaştırma Eski Bakanı İzmir Milletvekili Adayı Binali Yıldırım, seçim bölgesinde yer alan ticaret oda başkanları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi.

İzmir'in ciddi bir altyapı sorunu olduğuna dikkat çeken Binali Yıldırım; "2023 ve EXPO 2020, İzmir'in o günkü ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak" diye konuştu.

CARETTA CARETTALAR YUVALARINI YAPTI

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Beldesi sınırları içinde yer alan Dünyaca ünlü İztuzu Plajı Sahili'nde bulunan kumsalda Careretta Caretta Deniz Kaplumbağa yeni yuvalarını yaptı.

Uzmanlar sahile gidenlerin kaplumbağaların zarar görmemesi için dikkatli olmasını istedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı