10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
GÜRCİSTAN'DA 'ÖFKE GÜNÜ' GÖSTERİLERİ
Gürcistan'da muhalifler 'Öfke Günü'nde hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Gösterilere 3 bine yakın kişi katılırken, ülke çapında en büyük katılımın sağlandığı hükümet karşıtı protesto olduğu ifade edildi.
DEPREMDE HASAR GÖREN MİNARELER YIKILDI
Kütahya'da 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında hasar gören cami minareleri kontrollü şekilde yıkıldı. Evleri zarar gören vatandaşların hasarlı binalardan taşınma işlemleri günlerce devam etti.
ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde virajı alamayan öğrenci servis aracı şarampole yuvarlandı . Kazada yaralanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı