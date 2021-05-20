10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN VAN'DA 365 TESİSİN AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yapımı tamamlanan 365 yatırımın toplu açılışını geçekleştirdi. Erdoğan, sağlık konusuna hükümet olarak çok önem verdiklerini anlattı.

CHP LİDERİ AFYON'DA HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da Halka Seslendi. CHP lideri 1 gün önce Kütahya Simav'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA TÜRKLERE SALDIRI

Bulgaristan da ırkçı Ataka Partisi sempatizanları cuma namazı çıkışında Türklere saldırdı. Olaylarda bir kişi yaralandı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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