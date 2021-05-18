10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN ÇORUM'DA HALKA SESLENDİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran genel seçimleri öncsi Çorum'a geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. 90'lı yıllarda Kılıçdaroğlu'nun SGK genel müdürlüğü yaptığını hatırlattı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ERZURUM'DA

BAŞBAKAN'IN KONUŞTUĞU DİLİ KONUŞMUYORUM'

Miting yapmak için Erzurum'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada 'Erdoğan, benimle ilgili bir sürü laf ediyor' derken miting alanından 'yuh' sesleri yükseldi.

Kılıçdaroğlu miting alanındakilere 'Ben onun konuştuğu dilden konuşmuyorum, dilimiz farklı ne napayım.' diye sordu.

YÜKSEK GERİLİM HATTINDAKİ EV

Gebze'de evinin çatısının üstünden yüksek gelirim hattı geçen adam ölümle iç içe yaşıyor. 42 yaşındaki fabrika işçisi Halil Pilavcı, her an yüksek gelirime kapılma tehlikesiyle karşı karşıya. 4 yıl önce yaptırdığı tek katlı evinin hemen üstünden yüksek gerilim hattı geçen işçi yetkililerden yardım eli bekliyor.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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