10 Yıl önce bugün neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSTANBUL İÇİN 2 YENİ ŞEHRİN İNŞASINA BAŞLIYORUZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için hazırlanan iki büyük projeyi açıkladı. Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından İstanbul için 2 yeni şehrin inşasına başlayacaklarını belirtti.

TÜRKİYE, EUROVİSİON YARI FİNALİNDE ELENDİ Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Eurovision 2011 Şarkı Yarışması yarı final oylamasında Türkiye'yi temsil eden Yüksek Sadakat grubu elendi.

Öte yandan; yarı final oylamalarını geçip final oylamalarına adını yazdıran ülkeler ise Litvanya, Yunanistan, Azerbaycan,Gürcistan, Sırbistan, İsviçre, Macaristan, Finlandiya, Rusya ve İzlanda oldu.

AZERBAYCAN'DA "ÇİÇEK BAYRAMI" KUTLANDI

Azerbaycan bu yıl, merhum liderleri Haydar Aliyev'in 88. doğum günü münasebeti nedeniyle 'Çiçek Bayram'ını kutlandıç

Haydar Aliyev'in kendi adını taşıyan parkta düzenlenen ve 3 gün boyunca süren "Çiçek Bayramı" için çiçeklerden tablolar, çalgı aletleri, halılar ve resimler yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi parkı dolaştı ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, çiçeklerle çevrilmiş parkın süslenmesi için 50'ye yakın ülkeden 10 Milyon çiçek getirildi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dikkat 'koca engerek'
Dikkat 'koca engerek'
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada'nın logosundaki anlamı öğrenenler duygulanıyor
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada'nın logosundaki anlamı öğrenenler duygulanıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Eda Ece Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:00:19. #1.14#

title