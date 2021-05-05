10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

EMİNE ERDOĞAN 'KÜRESEL KADIN ZİRVESİ'NDE KONUŞTU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Kadın Zirvesi'nin açılış seremonisinde konuştu.

AFPC "İSLAM'IN DÜNYA ALMANAĞI" SİTESİ AÇTI

Amerikan Dış Politika Konseyi (AFPC) "İslam'ın Dünya Almanağı" sitesini Washington'da bulunan Ulusal Basın Binası'nda yapılan bir basın toplantısıyla yayına koydu.

Kapsamlı bir kaynak olarak dijital Almanak, dünyanın 60 ülkesindeki 7 uluslararası hareket üzerindeki analizler ve raporlarla hizmet verecek. Projenin geliştirilmesi 2,5 yıl sürdü.

EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU

Her yıl baharın gelişi ile 5 Mayısta kutlanan ve Roman vatandaşların bayramı sayılan Uluslararası Kakava Şenliği, yine renkli görüntülere sahne oldu. Şenlik Sarayiçinde Kakava Ateşi'nin yakılmasıyla başladı.

Etkinlikte Roman gençleri, kendilerine özgü giysileriyle dans etti.

Şenlikte, gençler yeni yılın bol ve bereketli geçmesi için kora dönüşen ateşin üzerinden atladı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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