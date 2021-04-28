10 Yıl önce bugün neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TSUNAMİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Japonya'yı vuran 9,0 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen tsunaminin yeni görüntüleri yayınlandı.

görüntülerde dev dalgaların Miyagi bölgesinin Sendai kentindeki Uluslararası Havalimanını yerle bir edişi görülüyor. Öte yandan Japonya'daki deprem ve tsunami felaketleri sonrasında ise can kaybının 12 bini geçtiği bildirildi.

ABD'DEKİ FIRTINADA ÖLÜ SAYISI 201'E YÜKSELDİ

ABD'de kuvvetli fırtına sisteminin oluşturduğu onlarca hortumda ölü sayısının 201'e yükseldiği bildirildi. Oklahoma'daki Ulusal Meteoroloji Servisi sadece Çarşamba gecesi 137 hortum kaydettiklerini açıkladı. Alabama eyaletinde 1 milyon kişiye elektrik verilemezken 2 bin kişilik ordunun arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.

DANS EDEN İŞ MAKİNELERİ BEĞENİ TOPLADI

Sivas Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde iş makinelerinin tanıtıldığı bir program düzenlendi. Programda ilk olarak İngiltere'de üretilip piyasaya sürülen iş makinelerinin teknik özellikleri anlatıldı. Daha sonra iş makinesi operatörleri, yeni üretilen ürünlerle akrobatik hareketler sergiledi. İş makinlerinin dansı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı