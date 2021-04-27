10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN 'ÇILGIN PROJE'Yİ ANLATTI

Başbakan Erdoğan, Esenler Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada bugün açıkladığı Karadeniz'den Marmara'ya uzanan yeni kanal projesinin yapımına seçim sonrası başlanacağını belirtti.

SİVAS'TA BİBLO GİBİ CAMİ!

Sivas'ta yeni yapılmaya başlanan bir caminin minaresi ilgi çekiyor. Caminin mimarı Erol Genç, "Modern biblo gibi bir cami yapmak istedik" dedi.

JAPON İMPARATORU AFET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

11 Mart'ta Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem sonrasında oluşan tsunaminin yıktığı kuzeydeki Miyagi bölgesini Japon İmparatoru Akihito ve İmparatoriçesi Michiko ziyaret etti. daha sonra tsunami felaketinden hayatta kalanların sığındığı bir spor salonuna gelen İmparator ve İmparatoriçe burada kalan halkın sorunlarını dinledi.

Son resmi rakamlara göre deprem ve tsunami felaketi sonrasında 14 bin 517 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 bin 432 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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