10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"KOALİSYON GÜÇLERİKADDAFİ'Yİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, koalisyon güçlerinin Libya lideri Muammer Kaddafi'yi öldürmek istediklerini söyledi.

Putin " Koalisyon güçleri, sivilleri korumayı amaçlayan BM Güvenlik Konseyi kararı dışına çıktı ve Kaddafi karşısında yer aldı. Şimdi de bazı yetkililer Kaddafi'yi öldürmek istediğini söylüyor. Bununla ilgili bir mahkeme kuruldu mu? Buna kim izin verdi? Dünyada buna benzer çökmüş rejimler yok mu? Bütün çatışmalara ve rejimlere müdahale mi edeceğiz? Afrika'ya ve Somali'ye bakın. Here yere saldırıp yerle bir edip füze mi atacağız? Libya'nın tüm alt yapısı çökmüş bir durumda." dedi.

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HEPAR GENEL BAŞKANI PAMUKOĞLU'NA MİTİNG ŞOKU

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, 12 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında halka hitap etmek için gittiği Kırıkkale'de 2. miting şoku yaşadı.

Miting alanının boş olduğunu gören Pamukoğlu, seçim otobüsünden aşağı dahi inmeden şehri apar topar terk etti.

Genel başkanlarını alanda bekleyen partililer ise şakınlık yaşadı.

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YABANCI BASIN İÇİN KRALİYET DÜĞÜNÜ PROGRAMI

Yurtdışından Kraliyet düğünü için İngiltere'ye giden çok sayıda basın mensubu, Cake Grubu'nun düğün öncesi düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Lancaster House'da, İngiliz kültür ve geleneklerini yabancı basın mensuplarıyla paylaşmak amacıyla organize edilen programda, kraliyet nişanıyla ödüllendirilen peynir, tatlı, parfüm ve çeşitli ürünler ile gıdalar beğeniye sunuldu.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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