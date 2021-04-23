10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

AVUSTRALYALI BAKAN ÇOMÜ'YE KİTAP BAĞIŞLADI

Avustralya Gazi İşleri Bakanı Warren Snowdon, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini ziyaret etti.

Konuk bakan üniversiteye yanında getirdiği kitapları bağışladı.

Üniversite rektörü Prof. Sedat Laçiner, bağış için Avustralyalı bakana teşekkür etti.  

PATLAYAN SU BORUSU TRAFİĞİ AKSATTI

Afyonkarahisar'da patlayan su borusu, 1 saat boşa akınca, yolda küçük bir göl oluştu.

Araç sürücüleri, oluşan göl nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı.

3,5 YAŞINDAKİ RESSAM SERGİ AÇTI

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde emekli öğretmen ve ressam Aydın Yılmaz'ın 3,5 yaşındaki torunu İrem Yılmaz, 23 Nisan sebebiyle dedesi ile birlikte ilk resim sergisini açtı.  

Aydın Yılmaz torunu ile birlikte sergi açmanın büyük mutluluk olduğunu söyledi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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