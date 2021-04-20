10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

MHP'Lİ VURAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'da yaşanan krizin ardından parlamentonun toplanmasına ilişkin yaptığı çağrıyı eleştirerek, "Bu ülkede terör eylemlerine bulaşmış olanların milletvekili olma yolu açmak için mi bu çağrıda bulunuyorsunuz" dedi.

SARKOZY'DEN HAVA SALDIRISI SÖZÜ!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Konsey'in Başkanı Mustafa Abdülcelil ile bir araya geldi. görüşmenin ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee den yapılan açıklamada, Sarkozy'nin Abdülcelil'e Kaddafi güçlerine yönelik hava saldırılarının artırılacağı sözünü verdiği bildirildi. Görüşmede ayrıca Libya'daki son durum ve bu ülkenin demokrasiye geçiş süreciyle ilgili gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

MUHTARDAN BOTLU EYLEM

Antalya Etiler Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk, yağmurdan dolayı kapanan yollar için yetkilileri ilginç bir şekilde protesto etti. Öztürk, sokak ortasında şişme botla kürek çekip balık tutu.

,Öztürk, balık beklerken oltasına araç plakası takıldı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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