10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

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10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI

Başbakan Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerine ilişkin AK Parti'nin 'Türkiye Hazır Hedef 2023' başlıklı seçim beyannamesini açıkladı.

KARS'TA UCUBE HEYKEL GERGİNLİĞİ

Kars Belediye eski Başkanı Naif Alibeyoğlu tarafından yaptırılan İnsanlık Anıtı, Başbakan Erdoğan'ın kente yaptığı bir ziyarette söylediği 'ucube' benzetmesi sonrası günlerce tartışılmıştı. Başbakan Erdoğan'ın anıta yönelik eleştirileri sonrası Kars Belediyesi yıkım kararı aldı.

Yıkım işlemini gerçekleştirecek firma yetkilileri kente giderek incelmelerde bulundu.

Anıtın bulunduğu mahalledeki çocuklar yetkilileri taş yağmuruna tuttu.

Anıtın yıkılmasını istemeyen mahalle sakinlerinin de tepkisi ile karşılaşan yetkililerin yardım istemesi ile olay yerine giden pollis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

RUSYA'DA 'ÇİPLİ KİMLİK' PROTESTOSU

Rusya'da önümüzdeki aylarda uygulamaya girmesi planlanan çipli kimlik sistemi, yeni uygulamanın vatandaşları köle durumuna düşüreceğini savunan Komünist ve Ortodokslar tarafından protesto edildi.

Rusya Komünist Partisi tarafından, Moskova'nın Puşkinskaya Meydanı'nda "Halk Düşmanı Hükümete Hayır" sloganıyla düzenlenen protesto mitingine binlerce Ortodoks vatandaş destek verdi.

Rusya'da kimlik yerine geçecek çipli kimlik kartı uygulamasının vatandaşları sınıflara ayırmak, aileleri dağıtmak ve siyasi görüşlerinden dolayı insanların anayasal haklarını ihlal etmek için kullanılacağını savunan konuşmacılar, hükümeti geri adım atmaya çağırdı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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