10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"DİNİ AZINLIKLARIN GARANTİSİ BENİM"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne hitap etti.

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"DİNİ AZINLIKLARIN GARANTİSİ BENİM"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne hitap etti. "Ülkemizdeki dini azınlıkların garantisi benim" dedi.

"KİMİN SEÇİME GİDECEĞİ BENİM İŞİM DEĞİL"

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'ın aday gösterilmesi için CHP'ye öneride bulunduğu iddialarını soran basın mensuplarına, "Kimin seçime gideceği benim işim değil." Dedi.

NAZİLER TÜRK GENÇLERİ DİRİ DİRİ YAKMAYA KALKTI!

Irkçılığın her geçen gün arttığı Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

20 kişilik bir Nazi grubu saldırıp kovaladıkları dördü Türk biri İtalyan beş genci sıkıştırdıkları bir kulübede yakmaya kalktı.

Stuttgart yakınlarındaki Winterbach kasabasında bir bahçe kulübesinde aşırı sağcılar tarafından diri diri yakılmak istenen Türkleri ölümden, polis kurtardı.

-İHA-

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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