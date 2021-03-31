10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN İNGİLİZ İŞADAMLARINA HİTAP ETTİ

Bloomberg TV'de Türk ve İngiliz işadamlarına hitap eden Erdoğan, "hava yolunu halkın yolu haline getirdik." Dedi.

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BALKON SAÇAĞINDA MİNARE!

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesindeki camii görenleri şaşırtıyor. Parası çıkışmayan cemaat, buldukları ilginç bir yöntemle balkon saçağının üzerine üç metrelik minare yaptı.

BU BİR KAVGA DEĞİL, GELENEK

Ukrayna'da taraftarlar arasındaki ilginç gelenek holiganizmin ne boyutlara ulaştığına ilginç bir örnek. Dinamo Kiev ile ezeli rakipleri CSKA Kiev takımlarının taraftarları maç öncesi bir arazide kalabalık iki grup olarak karşı karşıya geliyor. Arazide birbirlerine saldıran iki takımın taraftarları dakikalarca birbirlerini tartaklıyor. Bir taraftar grubunun pes edip hareketsiz olarak yere yatmasıyla son bulan ilginç gelenek neredeyse her maç öncesi tekrarlanıyor.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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