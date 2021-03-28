10 Yıl önce bugün neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

'Daha fazla yerde tutamadık' diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN IRAK PARLAMENTOSU'NA HİTAP ETTİ

Irak Parlamentosuna hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadele etme çağrısında bulundu.

İBRAHİM TATLISES YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, yoğun bakımdan çıktı.

NİHAT DOĞAN VE PASCAL NOUMA SURVIVOR'DA

Şarkıcı Nihat Doğan ve Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma, bir televizyon kanalında kısa bir süre sonra yayına başlayacak olan 'Survıvor' isimli yarışma programına katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survıvor" isimli yarışma programına katılmak üzere yolan çıkan iki ünlü yıldızın samimi tavırları ve birbirine yaptıkları şakalar dikkat çekti.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Semih Yalçın Vladimir Putin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:28:06. #1.14#
title