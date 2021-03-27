10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"BİZİ DAHA ÜST SEVİYELERE DE KARDEŞLİK TAŞIYACAK"

Başbakan Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen 75 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ileri seviyeler kardeşlik taşıyacaktır dedi.

JAPONLAR KAPADOKYA SEMALARINDA ANILDI

Japonya'da etkili olan deprem ve sonrasında yaşanan Tsunami'de hayatını kaybeden Japonlar için Kapadokya'da balon şirketi tarafından anma uçuşu gerçekleştirildi. Aralarında Japonlarında bulunduğu 300 turistin ellerinde Türk ve Japon bayrakları ile katıldığı anma uçuşu sırasında gökyüzündeki balonlarda Türkçe ve Japonca olarak 'Acınız Acımızdır' pankartları dalgalandı.

JAPONYA'DA TSUNAMİ BÖYLE YIKTI

Japonya'daki 9 şiddetindeki depremden sonra meydana gelen tsunami bir kenti böyle yuttu.

Bir anda kıyı şeridini yutan tsunami, metrelerce yükseklikteki binaları parçaladı. Yüksek bir binanın üstünden korkunç olayı görüntüleyen amatör kameramanın yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı