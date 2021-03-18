10 Yıl önce bugün neler oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

10 Yıl önce bugün neler oldu?

18.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:32

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİ SEÇMEN KÜTÜKLERİNDE

12 Haziran 2011'de yapılacak milletvekili genel seçiminde oy kullanacakların isimlerin yer aldığı seçmen kütükleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Referandumda seçmen kaydı olmadığı için oy kullanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı bu kez asılan seçmen kütüklerinde yer aldı.

CLINTON: HEDEF, KADDAFİ'NİN GİTMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin görevini bırakana kadar baskı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Libya yönetiminin, BM kararının ardından ateşkes ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Clinton, Kaddafi'nin bunu sözlerle değil, eylemlerle göstermesini istediklerini kaydetti.

Hedefin, Kaddafi'nin gitmesi olduğunu belirten Clinton, Libya liderinin, sivillerin öldürülmesine son verilmesi çağrısını reddettiğini belirtti.

Clinton, dünyanın çağrılarını dinlemeyen Kaddafi'nin, kendisine karşı askeri seçenekten başka yol bırakmadığını ifade etti.

İNGİLTERE'DE DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK HAFTASI

İngiltere Savunma Sanayi Bakanı Peter Luff, Doğa Bilimleri ve Mühendislik haftası münasebetiyle, bakanlığın savunma bilim ve teknoloji labaratuvarlarının kapılarını halka açtı.

Sektörün devlerinin de desteklediği fuarda savunma sanayisine getirilen yenilikler tanıtıldı. Bakan Luff, 'kötü bir zamanda teknolojide kazandığımız başarıları kutlamak zor olsa da Afganistan Savaşı ne kadar iyi bir donanıma sahip olduğumuzu gösterdi' açıklamasında bulundu.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 09:33:02. #1.16#
title