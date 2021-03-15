10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

15.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:22

"ASKERLİK YAZ TATİLİNDE YAPILMAZ"Başbakan Erdoğan Partisinin Grup Toplantısında Konuştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askerlik ile ilgili vaatlerini eleştirdi.

"ASKERLİK YAZ TATİLİNDE YAPILMAZ"

Başbakan Erdoğan Partisinin Grup Toplantısında Konuştu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askerlik ile ilgili vaatlerini eleştirdi.

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 600'ÜN ÜZERİNDE

Japonya'da meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 600'ü geçtiği açıklandı. Sivil savunma ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ederken polis yetkilileri, ölü sayısının 10 bini aşacağını vurguladı. Japon halkı açlık ve susuzlukla mücadele ederken 500 bin kişi sığınak ve barınaklarda yerleştirildi.

LONDRA'DA OLİMPİYATLAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

2012 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Londra'da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Londra'daki Trafalgar meydanına devasa geri sayım saati yerleştirildi.

6,5 metre yüksekliğinde, 5,5 metre genişliğinde ve 5 ton ağırlığındaki dev saat geri sayıma başladı. İngiltere'nin dünyaca ünlü bir diğer saati olan Big Ben'e rakip olacak saatin kalıcı olmadığı olimpiyatların başlamasından sonra kaldırılacağı ifade edildi.

-İHA-

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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