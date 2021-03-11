10 Yıl önce bugün neler oldu?

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10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP İL BAŞKANLARI KOKTEYLDE BULUŞTU

CHP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı için Ankara'ya gelen il başkanları düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Kokteylde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Başkan Deniz Baykal bir süre sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ankara İl Dayanışma Yemeği"ne de katıldı.

BARAJ ÇALIŞMASI YOL KAPATTIRDI

Karadeniz Bölgesini Akdeniz Bölgesine bağlayan ve özellikle kamyon ve tır gibi büyük araçların kullandığı Çorum- Alaca ve Yozgat yolu barajdaki çalışmalar sebebiyle karayolları tarafından trafiğe kapatıldı. Sürücüler ise yeni güzergahın tam bilmediklerini ve yollarının en 100 kilometre uzadığından yakındı.

SAMSUN'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI PROTESTOSU

Samsun'da bir grup üniversite öğrencisi toplu taşıma ücretleri ve hafif raylı sisteme yapılan zammı protesto etti.

Ellerinde pankart ve dövizler ile yürüyen öğrenciler yolu kapatmak isteyince polis müdahale etti. Öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı