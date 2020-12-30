10 yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DERSTE BAŞLARINA TAVAN DÜŞTÜ

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir ilköğretim okulunda sınıfta ders işleyen öğrencilerin başına asma tavan düştü. Olayda, başından yaralanan 2 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Her iki öğrencinin de başına dikiş atılırken yaralı çocuğun annesi Nazan Görgenç'de, okul yönetiminden şikayetçi olduğunu belirtti.

TÜRVAK SİNEMA VE TİYATRO MÜZESİ AÇILDI

Türker İnanoğlu Vakfı Sinema ve Tiyatro Müzesi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yanı sıra, aralarında Hülya Avşar, Türkan Şoray ve Erol Günaydın'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçı katıldı.

BU KÖY 7'DEN 70'E İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Baraklı Köyünde yaşayan vatandaşlar 7'den 70'e İngilizce'ye merak sardı.

Halk Eğitim Merkezine müracaat eden köylüler İngilizce kursu açtırdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı