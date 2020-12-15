10 yıl önce bugün neler oldu?
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10 yıl önce bugün neler oldu?

15.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:51
10 yıl önce bugün neler oldu?

KOPAN DEV KAYA EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜGaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı yağışlar sonucu Kurtini Tepesi'nden yaklaşık 500 kiloluk kaya parçası bir evin üzerine düştü.

KOPAN DEV KAYA EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı yağışlar sonucu Kurtini Tepesi'nden yaklaşık 500 kiloluk kaya parçası bir evin üzerine düştü. Ev kullanılamaz hale gelirken 7 kişilik ailenin oturduğu evde bir kişi kolundan hafif şekilde yaralandı.

KONYA'DA ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Suğla Göleti kenarında bulunan 65 bin dekarı ekili olmak üzere 75 bin dekar arazi sular altında kaldı.

İçinde toplam 150 büyükbaş hayvan bulunan 10 ahırı da su bastı.

HAMAS, KURULUŞUNUN 23. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Gazze Şeridi'nde fiili yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın 23. kuruluş yıldönümü on binlerce kişinin katıldığı dev mitingle kutlandı.

Hamas'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle Gazze sokakları, binalar ve araçlar yeşil renkli Hamas sancakları ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. On binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Hamas liderleri kuşatmanın kırılması ve bütün Filistin'in özgürlüğü için direnişe destek çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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