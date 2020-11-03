10 Yıl önce bugün neler oldu?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN PRİZREN'DE HALKA HİTAP ETTİ

Başbakan Erdoğan Kosova'daki temaslarının ikinci durağı olan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde halka hitaben bir konuşma yaptı.

GANA KRALİÇESİ KİLİS'TE

Gana Kraliçesi Nana Appiantua, Kilis'e geldi.

Kilis Valisi Turhan Ayvaz ile eşi Fatma Ayvaz'ın daveti üzerine Kilis'e gelen Gana Kraliçesi Nana Appiantua, davul zurna ile karşılandı. Giydiği giysi ve takıları ile sempatik davranışları ile dikkat çeken Gana Kraliçesi, Çok Amaçla Toplum Merkezi'nin açılışını yaptıktan sonra kursiyerler tarafından açılan sergiyi gezdi.

SAMSUN'DA DEV KAYALIK ÇÖKTÜ

Samsun'da sağanak yağış sonucu meydana gelen heyelanda dev kayalık çöktü.

Yuvarlanan kayalar akaryakıt dolu olan tankere çarpıp savurdu.

Tankeri sürükleyen kayalar, çevrede büyük korkuya neden olurken olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı