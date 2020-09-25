10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

SEYYAR SATICIDAN ALDI HALKA DAĞITTI

Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek esnafı gezmek için çıktığı çarşı pazarda gördüğü seyyar satıcıları durdurarak eşyalarını satın aldı. Bakan Şimşek daha sonra bunları kendi elleriyle tek tek etraftakilere dağıttı.

TANSEL ÇÖLAŞAN'A BÜYÜK TEPKİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın "Referandumda evet oyu verenler için söylediği "gaflet, dalalet ve ihanet içindedir" sözleri büyük tepki gördü. Pek çok yerde ADD binaları önüne siyah çelenk bırakıldı.

FRANSA'DAKİ YASAĞA İNGİLTERE'DE PROTESTO

Fransa'daki Burka Yasağı, İngiltere'deki Fransız Büyükelçiliği Önünde Protesto Edildi.

Topluluk, tepkilerini yazdıkları mektubu Fransa hükümetine iletilmek üzere konsolosluk yetkilerine teslim etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı