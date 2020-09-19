10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

19.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:21

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

IRAK İLE PETROL ANLAŞMASI 15 YIL UZATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Irak Petrol Bakanı Hüseyin El Şehristani arasında imzalanan anlaşmayla Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattı anlaşmasının süresi 15 yıl uzatıldı. İmza töreninden sonra Şehristani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Yıldız, görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI MAÇ ÖNCESİ OLAY ÇIKARDI

Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe maçı öncesi olay çıkardı. Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu metrobüsü tekmeleyen siyah-beyazlı taraftarlar,Zincirlikuyu metrobüs durağında Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu metrobüsün camlarını kırmaya çalıştı.

Barbaros Caddesi'ni trafiğe kapatan Beşiktaş taraftarları, yola ve araçların üzerine alkol şişesi fırlattı.

Saldırgan taraftarları polis engelledi.

GAZİLER BİR AVM'DE ESERLERİNİ SERGİLEDİ

Gaziler günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi tarafından bir alışveriş merkezinde '19 Eylül Gaziler Günü Kahramanlar Sergisi' açıldı.

Sergide, terörle mücadelede görev alan ve çeşitli uzuvlarını kaybederek gazi olan 108 gazinin yapmış olduğu resim, el sanatlarından oluşan 350 eser sergilendi. Sergiye gaziler ve gazilerin yakınları da katıldı. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi.

Sergide satışa sunan eserlerden elde edilen gelir TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne bağışlanacak.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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