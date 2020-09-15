10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİ Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi anlaşma metnini imzaladı. İmza töreninin ardından basın toplantısı düzenleyen iki lider, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun daha da güçlendiğini vurguladı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ DAVASI

Münevver Karabulut cinayetinin ardından ailenin avukatı Rezan Epözdemir olay yerine ait görüntüleri basınla paylaştı. Epözdemir, zanlı Cem Garipoğlu'nun cinayeti tek başına işlemesinin mümkün olmadığını belirtti.

POLİS ÇİFTE NİKAHIN ARDINDAN KELEPÇE TAKILDI

Gaziantep'te dünya evine giren iki polis memuru nikah töreninin ardından arkadaşları tarafından elleri kelepçelendi. Bir süre bu şekilde tebrikleri kabul eden çift sağdıçtan alınan bahşişin ardından kelepçelerinden kurtuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA