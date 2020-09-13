10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün neler oldu ?
13.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:31

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

FİLOTE: 'EVET'İ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Referandum sonucuna yönelik tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği'nin Genişleme Sözcüsü Angelino Filote referandum sonucuyla ilgili Türkçe olarak "Geçmiş olsun" dedi. Filote, "Daha önce de belirttiğimiz gibi 'evet' sonucunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğru yolda atılmış bir adımdı.

REFERANDUM SONUCUNA KIZIP IRMAĞA ATLADI

Amasya'da referandum sonucuna kızan alkollü genç, "Böyle bir sonucu kabul etmiyorum. Yaşamak istemiyorum" diye bağırarak 5 metre yükseklikteki duvardan Yeşilırmak nehrine atladı.

Amasya Belediyesi Su Altı Kurtarma Timleri tarafından ırmaktan çıkartılan genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇİN'DE FECİ KAZA

Kaza Çin'de meydana geldi.

5 yaşındaki oğluyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, yolun ortasında oğlunun durması nedeniyle canından oldu. Oğlunu kolundan tutup zorla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, bu sırada karşıdan hızla gelen bir kamyonetin altında kaldı. Oğlu ise son anda kurtuldu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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