10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

08.09.2020 08:52 | Son Güncelleme: 08.09.2020 08:57

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, BABASININ KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Karacaahmet Mezarlığı'nda kayınpederi ve kayınvalidesinin mezarını ziyaret eden Başbakan Erdoğan daha sonra babasının kabrinin bulunduğu Kulaksız Mezarlığı'na geldi. Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle mezarlık ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Erdoğan'ın mezar ziyaretinde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da hazır bulundu. Erdoğan, ziyareti sırasında mezarlıkta karşılaştığı vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

VATANDAŞ BAYRAM ŞEKERLERİNE AKIN ETTİ

İzmir'de Ramazan Bayramına bir gün kala tarihi Kemeraltı Çarşısı iyice kalabalıklaştı. Bayram öncesi son alışverişlerini tamamlayan İzmirliler özellikle bayram şekerlerine ilgi gösterdi.

GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Şampiyonası Grekoromen stilde 74 kg sporcumuz Selçuk Çebi Dünya Şampiyonu oldu.

Zorlu geçen maçtan sonra basına açıklamada bulunan Selçuk Çebi, ikinci kere dünya şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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