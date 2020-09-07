10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSTİKRARLI SAĞLAM ZEMİNE KAVUŞACAĞIZ'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'den sonra Türkiye'nin istikrarlı sağlam bir zemine kavuşacağını, Türkiye ekonomisinin daha iyiye gideceğini söyledi.

Anayasa değişikliği nedeniyle Pazar günü yapılacak referandum öncesi seçim yasakları başladı.

ERDOĞAN, SİVİL PLAKALI ARAÇ KULLANDI

Başbakan Erdoğan da seçim yasağı nedeniyle makam aracını kullanmadı. Bursa'daki mitinge gitmek üzere Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nden ayrılan Erdoğan'ın sivil plakalı bir otomobil kullandığı görüldü.

YAĞMUR KAYSERİLİLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Bir çok vatandaş bina altlarına veya ATM'lere sığınırken, bazı vatandaşlar da Kayseri Adliyesi'ne sığındı. Şiddetli yağmura rağmen bazı vatandaşlar yolda yürümeyi tercih etti.

EZANDAN ETKİLENEN RUS KADIN MÜSLÜMAN OLDU

Tatil için geldiği Antalya'da ezandan ve camilerden etkilenen Rus kadın, Müslüman oldu.

Konya İl Müftülüğü'nde yapılan ihtida töreninde İslam'ı seçen Daria Bobyna, "Afife" ismini aldı. Konya İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, Afife adını alan genç kadına ihtida belgesi vererek, Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti.

Daria Bobyna, İslamiyeti seçerken hiç kimsenin etkisinde kalmadığını, Serkan Kılıçarslan'la tanıştıktan sonra bilgiler aldığını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA