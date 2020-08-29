10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN: FRANSA İNSANLIĞA FRANSIZ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Erdoğan, Fransa'dan kovulan Romanlara sahip çıktı.
GÜZEL: HER DARBENİN ARKASINDA CHP VAR
Eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel Samsun'da yapılan etkinlikte darbeleri eleştirdi. Güzel, darbelerin arkasında her zaman CHP'nin olduğunu kaydetti.
ÇORUM'DA 3 İŞYERİ, DEPO VE KÖMÜRLÜK YANDI
Çorum'da çıkan yangında 3 iş yeri, 1 depo ve kömürlük yandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Oğlunun işyerinin yandığını duyan yaşlı bir kadın sinir krizleri geçirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA