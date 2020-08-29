10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN: FRANSA İNSANLIĞA FRANSIZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Yemekte konuşan Erdoğan, Fransa'dan kovulan Romanlara sahip çıktı.

GÜZEL: HER DARBENİN ARKASINDA CHP VAR

Eski Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel Samsun'da yapılan etkinlikte darbeleri eleştirdi. Güzel, darbelerin arkasında her zaman CHP'nin olduğunu kaydetti.

ÇORUM'DA 3 İŞYERİ, DEPO VE KÖMÜRLÜK YANDI

Çorum'da çıkan yangında 3 iş yeri, 1 depo ve kömürlük yandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Oğlunun işyerinin yandığını duyan yaşlı bir kadın sinir krizleri geçirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA