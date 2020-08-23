10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

23.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:00

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TARİHİ AHŞAP KÖŞK YANGINDA KÜL OLDU

Kartal Yakacık Ayazma Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı ahşap bir köşkte yangın çıktı. İhbar üzerine Kartal, Pendik ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm köşkü sardı. Yangın, bir buçuk saat süren çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonucu tamamen yanan tarihi köşk kullanılamaz hale geldi. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen köşkte kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

DÜZCE'DEN PAKİSTAN'A YARDIM ELİ

Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ülkeye yardımlar sürüyor. Bu kapsamda Kızılay Batı Karadeniz Afet Koordinasyon Merkezi'nden 240 adet Mevlana evi TIR'lara yüklenerek yola çıktı.

FİLİPİNLER'DEKİ REHİNE KRİZİ

Filipinler'in başkenti Manila'da 15 turistin rehin tutulduğu yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, eski bir polis memuru olan Rolando Mendoza isimli saldırgan, otobüsün camlarını balyozlarla kırarak içeri girmeye çalışan polislere ateş açtı.

Filipin televizyonlarından da canlı olarak yayınlanan operasyonda polis, acil çıkış kapısından içeri girmeye çalıştı. Operasyon sonucunda saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Bir Çin televizyonu, rehinelerden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin sağ olarak kurtulduğunu duyurdu.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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