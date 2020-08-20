10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DUVARI DELEREK KUYUMCUYU SOYDULAR

İstanbul Bahçelievler'de, işyeri sahibinin Cuma namazı için camide olduğu sırada, duvarını delerek girdikleri kuyumcu dükkanından çok miktarda altın alan zanlılar, kayıplara karıştı.

Zanlıların kaçarken bindikleri otomobili Güngören'deki bir oto yıkamacı da terk ettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, işyerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri incelemeye alarak, zanlıların peşine düştü.

YUNANİSTAN-SIRBİSTAN DOSTLUK MAÇI!

Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Kupası'nda Yunanistan ile Sırbistan Milli Basketbol takımları arasındaki dostluk maçında 2 rakip oyuncu tartıştı; ortalık bir anda karıştı.

Tartışmasıyla başlayan olaylar yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

Olympiaskos'ta oynayan Yunan pivot Bourousis, kafasına sandalye darbesi aldı. Oyuncunu başından kan aktığı görüldü.

Dostluk maçı kavga nedeniyle yarım kalırken, oyuncuların ne tür bir ceza alacağı FIBA'nın vereceği karar sonucu belli olacak.

ÇİN'DE RAYDAN ÇIKAN YOLCU TRENİ NEHRE DÜŞTÜ

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bir yolcu treninin bazı vagonları, sel nedeniyle hasar gören köprüden geçişi esnasında raydan çıkarak nehre düştü. Söz konusu vagonların önceden boşaltılması nedeniyle olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Kurtarma ekipleri trenin enkazını kaldırmak için uzun süre çalıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA