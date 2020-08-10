10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"MAZOTUN FİYATINI YARIYA DÜŞÜRECEĞİZ"

Açık hava mitinglerine katılmak üzere Konya'ya giden Kemal Kılıçdaroğlu, İçeri Çumra beldesinde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında mazot fiyatını yarıya indirme sözü verdi.

MOSKOVALILAR, DUMANLA MÜCADELE EDİYOR

Rusya'daki aşırı sıcakların yol açtığı yangınlar sonucunda oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar başkent Moskova'yı terk ediyor. Havadaki karbonmonoksit oranının normalin 8 kat üstüne çıktığı kentte kalmaya karar verenler ise duman ve sıcaklarla maske kullanarak ve pencerelere ıslak kumaş takmak gibi metotlarla mücadele ediyor. Moskova'daki yetkililer, vatandaşlara yaz boyunca bedava maske dağıtımı yapacaklarını açıkladı.

Son 130 yılın en aşırı sıcaklarının görüldüğü Rusya'da yetkililer vatandaşları güneş çarpması ve sıvı kaybı konusunda da uyardı.

5 ASIRLIK ÇINARDAN OLUK OLUK SU AKIYOR

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Hacıosman köyünün simgesi haline gelen 5 yüz yıllık olduğu iddia edilen çınarın gövdesinden su akıyor.

Köy meydanında vatandaşların gölgesinden yararlandığı çınarın büyük ilgi gördüğünü belirten muhtar vekili Mustafa Kaya, şelalenin ağaca bir zarar vermediğini söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA