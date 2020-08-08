10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. RUS-GÜRCÜ SAVAŞINDA ÖLEN ASKERLER ANILDI Gürcistan ile Rusya arasında 2008 yılında yaşanan savaşta hayatını kaybedenler, Gürcistan'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Tiflis'te düzenlenen törende ölen askerler anısına dikilen anıta çelenk bırakıldı. ERDOĞAN İZMİR'DE TİYATRO AÇTI Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İzmir mitingi sonrasında Devlet Tiyatrolarına bağlı Konak Sahnesi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, sahnenin yeni halini çok beğendiğini söyledi. KONYA'DA KILIÇDAROĞLU POSTERLERİ YIRTILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Konya gezisi öncesi afiş ve posterleri kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı. Partililer, afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi. OVİT ŞENLİĞİNDE TARKAN VE NİL KONSERİ Bu yıl 15.si düzenlenen Ovit Yayla Şenliği'ne 25 bin kişi katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlik Nil Karaibrahimgil ve Tarkan konseriyle tamamlandı. (İHA) Kaynak: İHA