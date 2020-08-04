10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

GÜRSEL TEKİN CHP MYK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİCHP MYK üyeliğine seçilen Gürsel Tekin, Genel Merkez'den ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

04.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:32

GÜRSEL TEKİN CHP MYK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

CHP MYK üyeliğine seçilen Gürsel Tekin, Genel Merkez'den ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

YALOVA'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 16 YARALI

Termal ilçesine bağlı Yenimahalle Köyü'nde ikamet eden 20 ile 30 yaş arasındaki 16 kişi, Kadir Üstün yönetimindeki traktörle ilçedeki Sudüşen Şelalesi'ne yüzmeye gitti. Traktörün geri dönüş yolunda, çukura girmesi sonucu römork traktörden ayrıldı. Yaklaşık 200 metre geri geri sürüklenen römorkun devrilmesi sonucu traktördeki 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 14'dü ayakta tedavi edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olduğu öğrenilen 2 kişi ise ameliyata alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

MURAT BAŞARAN, DELİ BALDAN ZEHİRLENDİ

acSanatçı Murat Başaran konser dönüşünde satın aldığı deli baldan fazla yeğince zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERİN İLGİNÇ TAŞINMA YÖNTEMİ

Görüntüler Karadeniz'den…

Öğrenciler, apartmanın 3. Katındaki dairelerine eşyalarını kaldıraç sistemi ile taşımaya karar verdi.

Başlarda her şey yolunda gitti…Ta ki bu ana kadar.

Bilgisayarın düşmesi sonucu öğrenciler önce şaşırdı, daha sonra gülme krizine girdi.

Tüm yaşananları karşı komşu an be an kaydetti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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