10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

03.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:23

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ İMZA TÖRENİ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Eskişehir Mihalıççık ilçesinde yapılacak olan Yunus Emre Termik Santrali imza törenine katıldı.

Bakanı Yıldız, projenin enerji çeşitliliği açısından önemli olduğunu belirtti.

MOSKOVA DUMAN ALTINDA

Rusya'nın 14 bölgesini etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle oluşan yoğun sis bulutları, başkent Moskova'yı sardı. 15 milyon insanın yaşadığı şehir dumanlarla kaplanırken, bölgedeki görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü bildirildi.

Şehirde yaşayan vatandaşlar, sokakları ve metro istasyonlarını dahi saran dumanlar nedeniyle baş ağrıları çektiklerini ve nefes almakta zorlandıklarını ifade etti. Uzmanlar, vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu.

LONDRA'DA KAYBOLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER!

'KAYBOL-KEŞFET' LABİRENTİ

İngiltere'nin en yoğun turist trafiğine sahip merkezlerinden Trafalgar Meydanına kurulan 30 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki labirenti keşfetmek için yüzlerce kişi sıraya girdi. etkinlik ile dünyanın alışveriş noktaları arasında en üst sıralarda yer alan Londra'nın ünlü caddeleri yerli ve yabancı turistlere tanıtıldı.

'Kaybol-keşfet' fikir doğrultusunda oluşturulan Labirenti ziyaret edenler yaşadıkları deneyimden memnun kaldıklarını dile getirdi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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