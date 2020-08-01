10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

01.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:45

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KILIÇDAROĞLU'NA PİJAMALI KARŞILAMA

12 Eylül'de gerçekleştirilecek Anayasa Referanduımu için yurt genelinde mitingler düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon Havalimanında ilginç bir karşılama gerçekleştirildi.

Kılıçdaroğlu, pijama giyen partililerce karşılandı. Gençlik kolları üyesi pijamalı gençler, "İktidara kadar uymak yok" sloganları attı.

HOLLANDA AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLİYOR

Hollanda, 4 yıldır Afganistan'da görev yapan 2 bin askerini önceden planladığı gibi geri çekmeye başlıyor.

NATO Sözcüsü Dominic Medley, Hollandalıların bölgede sağlık, eğitim, ticaret gibi birçok konuda başarıya imza attığını ve bu yaptıklarıyla gurur duymaları gerektiğini ifade etti. NATO, Hollanda askerlerinin görev süresinin uzatılmasını talep etmiş ancak bu Hollanda hükümetinde politik karışıklıklara ve koalisyon hükümetinin yıkılmasına neden olmuştu.

SAMSUN'DA TRİBÜN ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliği'nde tribün faciası yaşandı. Güreş sahasında seyircilerin üzerinde bulunduğu tribün ağırlığı kaldıramayarak aniden çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Ağır yaralılardan biri 112 Ambulans Servisi'ne ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

TERMOMETRELER SICAĞA DAYANAMADI!

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığının 49 dereceyi bulması nedeniyle, kent merkezinin bazı bölgelerinde bulunan dijital termometreler sıcaklığa dayanamadı.

Kentin bazı bölgelerinde termometreler 46 derece ile 31 dereceye kadar değişen göstergelerde kaldı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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