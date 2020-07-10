10 yıl önce bugün neler oldu ? ERDOĞAN: MİLLETE GİTMEKTEN KORKUYORLARBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirdi.

ERDOĞAN: MİLLETE GİTMEKTEN KORKUYORLAR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirdi.

Erdoğan, muhalefetin millete gitmekten korktuğunu söyledi.

CHP LİDERİ BURHANİYE'DE KONUŞTU

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde Halka Hitap Etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bütün güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI POLİSE SALDIRDI

İstanbul Gazi Mahallesi'nde çıkan olaylarda terör örgütü yandaşları polise saldırdı.

Güvenlik güçleri, ses bombası ve taşlarla saldıran kalabalığa, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

İLK SINIR ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇILDI

Türkiye'nin ilk sınır alış veriş merkezi Sarp Sınır Kapısı'na 2 kilometre mesafede açıldı. 20 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan, içerisinde 35 firma ve 45 bin çeşit ürünün yer aldığı merkez, Gürcistan'dan gelenlerin akınına uğradı.

(İHA)

Kaynak: İHA