10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

06.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:36

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

ABD Başkanı Barack Obama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Bu sırada Beyaz Saray'ın karşısında toplanan bir grup, Netanyahu'yu protesto etti. Filistin ablukasını protesto eden grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

BALIKESİR VALİLİĞİNDE YANGIN PANİĞİ

Balıkesir Valiliği'nde yangın paniği yaşandı. Valilik binasının kazan dairesinde tamirat yapılırken akaryakıt atıkları tutuştu. Aniden büyüyen alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

ANTALYA'DA İNANILMAZ KURTULUŞ

Antalya'da 3 yaşındaki bir çocuk beşinci katta bulunan evlerinin balkonundan düştü. Düşerken alt katta bulunan çanak antene takılan küçük çocuk yaralı kurtuldu.

PET SHOP'U KAPATIP TATİLE GİTTİ

Bursa'da bir pet shop sahibi, hayvanları dükkanda kendi hallerine bırakıp kepengi de kapattıktan sonra tatile gitti. Aç ve havasız kalan hayvanlar telef oldu. Vatandaşlar işletme sahibine tepki gösterdi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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