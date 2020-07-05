10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

05.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:47

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"BAŞBAĞLAR KATLİAMI'NA" HÜZÜNLÜ ANMA...

Erzincan'ın Kemaliye İlçesi'nde, 5 Temmuz 1993 tarihinde terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamda hayatını kaybeden 33 kişi, olayın 17. yıldönümünde düzenlenen hüzünlü bir törenle anıldı.

Törende köy halkı zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

KIZILAY'DA KORKUTAN GÖÇÜK

Ankara Kızılay'da akşam saatlerinde boş bir binada göçük meydana geldi.

Binada tadilat yapıldığı ve tadilat yapılan kısmın göçtüğü belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan olayda maddi hasar meydana geldi. Olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.

SERENGİL, BEBEĞİNİ BABASININ KABRİNE DEFNETTİ

Musa Aytun'la evlendikten sonra hamile kalan Seren Serengil, doğumundan 4 gün sonra ölen bebeğini kendisinden izinsiz ve habersiz Musevi Mezarlığı'na gömdüren kayınpederine dava açmıştı.

Mahkeme kararıyla Ulus'taki Musevi Mezarlığı'ndan çıkarılan cesede, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside bebeğin, Seren Serengil'e ait olduğu kesinleşti. Öğlen saatlerinde avukatı ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gelen Seren Serengil, bebeğinin cenazesini teslim aldı. Bebeğin naaşı Öztürk Serengil'in Çengelköy Mezarlığı'ndaki kabrine defnedildi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

Manşet

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