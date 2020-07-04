10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

04.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:22

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TAKSİM'DE ÇİN PROTESTOSU

Doğu Türkistan'da yaşanan "5 Temmuz Urumçi Katliamını'nın yıldönümünde Galatasaray'da toplanan Doğu Türkistan Platformu üyesi yaklaşık 500 kişi, Çin'i protesto etti.

Doğu Türkistanlılar, "Kızıl Çin şaşırma sabrımızı taşırma" ve " Türk'ü kesene 'one minute' desene" şeklinde sloganlar attı.

ZABITA, 600 KİLO DOMATESİ YOLA SAÇTI

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri at arabasıyla kent merkezinde satış yaptığı iddiasıyla 2 kişiye ait yaklaşık 600 kilogram domatesi yola saçtı.

Zabıta ekipler, kent merkezine girişi yasak olan noktada domates yüklü at arabasına el koymak istedi.

Sahibi, domatesleri satmadığını müşteriye götürdüğünü iddia etti. Zabıta ekipleri ikna olmadı. Taraflar arasında çıkan tartışma sonucu zabıta ekibi 60 kasa domatesi yola döktü.

Ekipler, daha sonra at arabasını alarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri at arabası sahiplerini gözaltına aldı.

GÖKÇEK'TEN İBRAHİM TATLISES'E 'TURGUT ÖZAL' JESTİ

Başkentliler Büyük Ankara Festivali'nde buluştu. Ankara festivalinde ilk gün sahneye çıkarak Ankaralılara konser veren İbrahim Tatlıses'i on binlerce Ankaralı izledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara festivalinin ilk gününde sahne alan İbrahim Tatlıses'e 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yıllar önce çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını hediye etti. Resim karşısında çok duygulandığın söyleyen Tatlıses, Gökçek'e gösterdiği incelikten dolayı teşükkür etti.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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