10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

01.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:37

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"BOĞAZ, ARTIK TANKER RİSKİNİ KALDIRAMAZ"

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu İstanbul Boğazı'nın artık bu tanker taşımacılığı riskini kaldıramayacağını, ifade Etti.

SAMSUN'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI Deniz ve kabotaj hakkının Türk Bayrağı'na ve Türk ulusuna verilişinin 84. yıldönümü nedeniyle Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi.Etkinlik çerçevesinde içerisinde yüzme ve yağlı kazık yarışmaları yapıldı.Baruthane mevkiİ Batıpark'ta yapılan organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ BİNASI YENİDEN DEKORE EDİLİYOR

Belçika bugün Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı İspanya'dan devralmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Konseyi'nin Brüksel'deki binası Justus Lipsius da yeniden dekore edilerek yeni döneme hazır hale getiriliyor. Proje kapsamında birçok genç tasarımcı bir araya gelerek Justus Lipsius'un yeniden dekore edilmesine katkıda bulundu. Genç tasarımcılar, proje kapsamında binaya birçok eski tablo yerleştirdi. Tasarımcılar "Ne yazık ki kimse artık eski tablolara bakmıyor. Biz de insanların tablolara bakmadan geçmemesi için çaba harcıyoruz" diye konuştu.

PİTBULL YASAĞINA KARŞI AÇLIK GREVİ BAŞLATTI

Mersin'de emekli bir vatandaş, pitbull cinsi köpeklerin toplatılması ve bu cins köpekleri besleyenlere para cezası uygulanmasına yönelik karara tepki göstermek için 'açlık grevi' başlattı. Eylemeni iki gündür sürdüren vatandaş, imza kampanyası da başlattı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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