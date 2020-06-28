10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. ERDOĞAN'DAN GAZETECİLERE İLGİNÇ CEVAP Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için gittiği Kanada dönüşünde kameraların karşısına geçti. Erdoğan, Yargı reformuyla ilgili sorular üzerine esprili bir cevap verdi. ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle araçlar yağmur sularının altında kaldı. GAZİANTEP TRAMVAYINDA TEST SÜRÜŞÜ Gaziantep'te 1 buçuk yıldan beri inşaatı süren hafif raylı tramvay hattının test sürüşleri başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, test sürüşü sırasında kısa süre vatmanlık yaptı. MUSTAFA DENİZLİ FİLM YILDIZI OLDU Küçük bir Liverpool taraftarının serüvenini anlatan filmin İstanbul'daki çekimleri başladı. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen çekimlere Teknik Direktör Mustafa Denizli de katıldı. (İHA) Kaynak: İHA