10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik. MAVİ MARMARA SALDIRISINI PROTESTO ETTİLER İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan 50 kişilik grup, İsrail donanmasının Mavi Marmara gemisine saldırısını protesto etti. Filistin bayraklı göstericiler, saldırıda şehit olanların isimleri yazılı dövizleri de taşıdı. ERDOĞAN VE OBAMA G-20 ZİRVESİNDE G-20 zirvesi Kanada'nın Toronto şehrinde yapıldı. Zirveye katılan Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. M. JACKSON ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI 25 Haziran 2009'da ölen şarkıcı Michael Jackson, Los Angeles'te aile üyelerinin de katıldığı gala ile anıldı. PERŞEMBE İLÇESİ YARIŞMALARLA ŞENLENDİ Ordu'nun Perşembe ilçesinin 65. yıl etkinliklerine katılanlar gönüllerince eğlendi. Su sporları ve uçurtma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. (İHA) Kaynak: İHA