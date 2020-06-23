10 yıl önce bugün neler oldu ?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN PAPANDREU İLE GÖRÜŞTÜ
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi için Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi kısa bir süre görüntü alınmasına izin verildi.
AÇILIŞ TÖRENİNDE KOLTUK KRİZİ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Şanlıurfa'da katıldığı açılış töreninde kendisi için konulan protokol koltuğunu kaldırttı. Ayrımcılık istemediğini belirten Eker, diğer katılımcıları gibi sandalyede oturmayı tercih etti
VAN GÖLÜ'NDE KORKU DOLU DAKİKALAR
Van gölünde iki salla gezintiye çıkan ve salları alabora olan 7 kafadar, ölümden döndü Çevreden yetişen vatandaşlar ile polis ve jandarma ekipleri şahısları boğulma tehlikesinden kurtardı.
PAMUKOĞLU'NUN ARACI KAZA YAPTI
Hepar Genel Başkanı Osman Pamukoğlu boluda kaza yaptı. Kazadan Pamukoğlu yara almadan kurtulurken, eşi yaralandı.
(İHA)
Kaynak: İHA