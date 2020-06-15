10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"İSRAİL İLE ASKERİ ANLAŞMA İPTALİ GÜNDEMİMİZDE YOK"

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Toplantının ardından yaptığı açıklamada İsrail ile askeri anlaşmaların iptaline ilişkin konunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

"BAŞKAN KOCAOĞLU NEZAKETSİZLİK GÖSTERMİŞTİR"

"Avrupa Birliği'ne Katılım Müzakereleri Bugün ve Yarın" konulu panel nedeniyle İzmir'de bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış İzmir Valisi Cahit Kıraç'ı ve partisinin il başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bağış; kente gelişinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisini karşılamamış olmasını nezaketsizlik olarak değerlendirdi.

"AMACIMIZ CHP'NİN İKTİDARIDIR" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Berhan Şimşek İstanbul'a geldi. Şimşek, "Amacımız CHP'nin iktidarıdır" dedi.

TEKNİK DİREKTÖR SCHUSTER İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bernd Schuster, İstanbul'a geldi.

Schuster'i, Atatürk Havalimanı'nda Transfer Komitesi Başkanı Serdal Adalı, Transfer Komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Alman teknik adama tezahüratlar yapan, Siyah-beyazlı taraftarlar, Schuster'i omuzlara alarak aracına kadar götürdü.

(İHA)

Kaynak: İHA