10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"KOMİSYON KURULMASI TEKLİFİNİ KABUL ETTİK"

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Gazze'ye yardım götüren konvoya yönelik saldırıya ilişkin olarak BM Genel Sekreterinin komisyon kurulması teklifini kabul ettiklerini belirtti.

ANADOLU KARTALI EĞİTİMİ'NDE BASIN GÜNÜ

Anadolu Kartalı-2010/2 Eğitimi'nin seçkin gözlemci ve basın günü yapıldı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki eğitime Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve NATO hava unsurları katıldı. Tatbikatta, gece uçuşu yapılmadan gündüz uçuşlarıyla milli ve yabancı unsurların birleşik harekat yapma imkan ve kabiliyetleri sergilendi.

ESKİŞEHİR'İ SEL ALDI!

Eskişehir'de, etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Bir çok ev ve işyerini su basarken, yağış kısa sürede sele dönüştü. Sel suları asfaltları yerlerinden söktü ve park halindeki araçları sürükledi. Tramvay yolu da sular altında kalınca tramvay seferleri durdu. Duraklarda mahsur kalan yolcular, tramvay yolunda sefere sokulan otobüslerle taşındı. Belediye ekipleri, bozulan yollarda ve su baskınına uğrayan yerlerde çalışma başlattı.

KÜÇÜKLERDEN ÇEVRE İÇİN BÜYÜK ADIM

KENDİ ELLERİYLE KESE KAĞIDI VE BEZ ÇANTA YAPTILAR

ÇOCUKLAR PAZARDA BEZ ÇANTA DAĞITTI

Osmangazi Belediyesi'nin "Plastik Poşete Hayır Bez Torbaya Evet" kampanyasına en büyük destek çocuklardan geldi.

Plastik poşetlerin çevreye verdiği zararı anlatan çocuklar kese kağıdından yaptıkları poşetleri pazar yerinde esnafa ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıttı. Minikler, Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan bez poşetleri ise alışveriş yapan vatandaşa dağıttı.

(İHA)

Kaynak: İHA