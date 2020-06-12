10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN'A RİZE'DE HAVAİ FİŞEKLİ KARŞILAMA

Başbakan Erdoğan Memleketi Rize'de Havai Fişek Gösterileri ile Karşılandı Erdoğan, Türkiye'nin anlamlı bir süreçten geçtiğini belirterek, "Ülkemiz aslına dönüyor" dedi.

AK PARTİ ŞER ODAKLARININ HEDEFİ OLDU

Ak Parti Grup Başkan Vekili Suat Kılıç, Türkiye'deki şer odaklarının AK Parti hükümetini hedef tahtasına yerleştirmiş vaziyette olduğuna dikkat çekti.

KUŞADASI SAHİLLERİ TURİSTLE DOLDU

Yazın gelmesiyle birlikte otel ve tatil köylerindeki doluluk oranları artınca, Kuşadası'nın plajları tıklım tıklım doldu. Kadınlar Plajına akın eden tatilciler renkli görüntüler oluşturdu.

DEMET AKALIN'IN PLAYBACK KORKUSU

Tekirdağ'da 46.'sı düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında sahneye çıkan Demet Akalın, playback yaptığı için konserinin sadece bir bölümünün görüntülenmesine izin verdi. Konseri izleyen basın mensupları, şarkıcının kararına tepki gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İHA