10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSRAİL SALDIRISINDA YARALANAN 2 KİŞİ TÜRKİYE'DE Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere yönelik İsrail saldırısında yaralanan 2 kişiyi taşıyan ambulans uçak, Etimesgut Havaalanı'na indi.

SİNEMAYA TELLAL VE AT ARABALI TANITIM

Balıkesir'de, Sinema Amatörleri Derneği (SAMDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, "Mahallenin Orta Yeri Sinema" adlı etkinliğe halkın ilgisini çekmek için ilginç bir yöntem kullanıldı. Tellal tutan dernek yöneticileri, at arabasıyla sokak sokak dolaşıp vatandaşları sinema etkinliklerine davet etti.

Tellallı, at arabalı kortej vatandaşlardan ilgi gördü.

F.BAHÇE'NİN KUPALARI ÇORUM'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kazandığı kupalar ve görsel objeler ilk defa Fenerbahçe Müzesinin dışında farklı bir müzede sergileniyor.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği'nin girişimleriyle Fenerbahçe kulübünün kupa ve görsel objelerinden oluşan sergi düzenlenen törenle Çorum Müzesi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Beşiktaş taraftarı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki gün yaptı.

Sergide Fenerbahçe futbol takımının 100. Yıl Şampiyonluk Kupası, Süper Kupa, 1968 Balkan Kupası, Eva Peron Kupası, 1919 İlk Kurşun Kupası, 1998 Atatürk Kupası'nın yanı sıra tarihi özellikleri olan krampon, forma gibi bazı objelerde sergileniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA